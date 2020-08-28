«Реал» готов продать Регилона за 20 млн евро

Как сообщает Marca, руководство мадридского клуба готово рассмотреть предложения по 23-летнему испанцу за сумму не менее 20 миллионов евро. При этом не исключается вариант, при котором игрок снова отправится в аренду.

Ранее появлялась информация об интересе к футболисту со стороны «Эвертона», «Челси» и «Лацио».

Минувший сезон Регилон провел в аренде в «Севилье» – на его счету 38 матчей, в которых он забил три гола и отдал четыре ассиста. Вместе с командой он стал победителем Лиги Европы.

Портал Transfermarkt оценивает испанца в 25 миллионов евро.