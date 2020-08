Фанаты «Ньюэллс Олд Бойз» устроили акцию с призывом к Месси перейти в их команду

Около 400 болельщиков «Ньюэллс Олд Бойз» вышли на улицы с лозунгами вернуть форварда «Барселоны» Лионеля Месси в аргентинскую команду.

Помимо пешего шествия был организован караван из сотен автомобилей, проехавшихся по улицам города Санта-Фе в Росарио. На плакатах были написано: «Месси возвращайся», «Это твой дом», а также другие.

Напомним, что до перехода в систему «Барселоны» в июле 2000 года, Месси играл в академии «Ньюэллс Олд Бойз».

Ранее сообщалось, что аргентинец близок к переходу в «Манчестер Сити».

Fans of Argentine club Newell's Old Boys during a demonstration to demand Lionel Messi join their team 🇦🇷 pic.twitter.com/NgccqdVi7a