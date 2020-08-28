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28 августа 10:04
автор: Владислав Корегин

Хави Мартинес отказал «Фиорентине» и намерен перейти в «Реал Сосьедад»

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес близок к тому, чтобы вернуться в чемпионат Испании.

По информации La Razon, 31-летний игрок не захотел переходить в «Фиорентину», куда его приглашал бывший партнер по команде Франк Рибери. Вместо Италии, Мартинес вернется в чемпионат Испании – он достиг договоренности с «Реал Сосьедадом».

Отмечается, что руководство мюнхенцев намерено выручить за своего футболиста 10 миллионов евро.

Мартинес перешел в «Баварию» летом 2012 года из «Атлетика» за 40 миллионов евро. В общей сложности он провел за мюнхенский клуб 238 матчей, забил 13 голов и отдал 9 ассистов. Контракт игрока действует до конца июня 2021-го.

источник: La Razon
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