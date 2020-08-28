Матвей Сафонов: Мы стали более сплоченным коллективом

– Невооруженным взглядом видно, что пока не все получается. И все-таки я замечаю прогресс по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Мы стали более сплоченным коллективом. Да, есть потери очков на старте, но впереди длинный сезон – верю, что все хорошее впереди, – цитирует Сафонова пресс-служба «быков».

В новом сезоне на счету 21-летнего вратаря пять матчей, в которых он пропустил три мяча и два раза отстоял «на ноль». Его команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков.

В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют дома с «Ростовом». Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.