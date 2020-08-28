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28 августа 10:51
автор: Владислав Корегин

Матвей Сафонов: Попав в сборную, хочется не просто на скамейке посидеть, а стать основным вратарем

Вратарь «Краснодар» Матвей Сафонов – о возможном вызове в сборную России.

– Хочется попасть туда не разово, не просто на скамейке посидеть и вдохнуть атмосферу, а закрепиться в качестве основного вратаря команды. Чтобы достичь этой цели, требуется время и много-много работы. Пока меня вызывают в молодежную сборную страны, и на уровне сборных я сосредоточен на ней, – цитирует Сафонова пресс-служба краснодарской команды.

Напомним, что 21-летний голкипер был вызван на матчи молодежной сборной России к отбору на чемпионат Европы-2021. Команда соберется на базе в Новогорске в период с 29 по 31 августа.

4 сентября и 8 сентября россияне сыграют с Болгарией и Польшей соответственно.

источник: ФК «Краснодар»
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