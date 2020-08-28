В тренерский штаб «Ростова» вошли два специалиста из Испании

Отмечается, что к клубу присоединились старший физиотерапевт Гильермо Аладрен Перес, а также тренер-реабилитолог Фернандо Родригес Лопес. Второй заменил на своей должности Габриэле Маттиуси, покинувшего ростовскую команду.

40-летний Перес является физиотерапевтом Параолимпийского комитета Испании, работал на Олимпийских Играх в Сочи, Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, а также входит в совет испанской ассоциации спортивной физиотерапии.

Что касается Лопеса, то ранее 42-летний испанец работал тренером по силовой подготовке и врачом-реабилитологом в «Депортиво».

В новом сезоне Российской Премьер-лиги «Ростов» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав девять очков. В следующем туре подопечные Карпина сыграют в гостях с «Краснодаром».