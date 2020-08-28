Николай Комличенко: Я бы хотел когда-нибудь играть в топ-лиге, но для этого нужно больше работать

– Не скрываю, что хотелось бы когда-нибудь оказаться в топ-чемпионате, но для этого надо показывать результат. На данный момент речь об этом не идет, мне надо больше забивать и участвовать в голах команды. Надо больше работать и добиваться успеха с клубом, тогда и все остальное придет, – сказал Комличенко в интервью порталу Transfermarkt.

Напомним, что 25-летний форвард перешел в «Динамо» в январе 2020 года из «Млады Болеслав» за 3,5 миллиона евро, подписав четырехлетний контракт В общей сложности он провел за бело-голубых 16 матчей, забил четыре гола и отдал один ассист.

На данный момент, подопечные Кирилла Новикова после пяти туров занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав десять очков. Следующим соперником московской команды станет «Уфа». Игра состоится 30 августа в 14:00 мск.