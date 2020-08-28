Сергей Силкин: В игре с «Динамо» «Зенит» хотел добиться результата малой кровью

– Такое ощущение, что «Зенит» малой кровью хотел добиться результата. С их стороны я ничего острого у ворот динамовцев, для того чтобы отыграться, я не увидел. Это очень важная победа для «Динамо». Думаю, она должна придать ребятам уверенности, – цитирует Силкина Rusfootball.

Напомним, что «Динамо» на своем домашнем поле минимально обыграло «Зенит» со счетом 1:0. Единственный гол забил центральный защитник Тони Шунич, откликнувшийся на подачу Себастьяна Шиманьски со штрафного удара на 40-й минуте.

После пяти туров бело-голубые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице, набрав десять очков.