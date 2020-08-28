Алекс Крал: «Спартак» стал сыграннее, последние матчи это доказывают

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал обсудил с клубной пресс-службой победу над «Локомотивом» (2:1) в четвертом туре РПЛ. Также чешский футболист оценил выступление команды в этом сезоне.

«Наконец-то отметился ассистом, к тому же в дерби. Следующая цель – забить первый гол. У меня и до этого были хорошие матчи, но чего-то не хватало. Вообще, против «Локо» мы провели одну из своих лучших игр: прессинговали, владели мячом. Соперник забил в самом начале, имел один шанс во втором тайме – и на этом все.

Раньше у нас часто не получалось закрепить успех, после удачных игр следовали падения. Сейчас очень важно выдать именно серию из побед. После матча с «Арсеналом» будет пауза на игры сборных, а дальше уже дерби с ЦСКА.

К этому сезону мы готовы лучше. Состав сейчас примерно тот же самый, что был в момент появления Доменико. При этом команда стала сыграннее, и последние игры это доказывают. А новые игроки помогут нам прибавить еще.

У нас классно получаются контратаки, и логично этим пользоваться. Со стандартов тоже забиваем. Не так уж все плохо», – сказал полузащитник.