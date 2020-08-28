Хамес станет игроком «Эвертона» за 25 млн евро

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес близок к переходу в «Эвертон», сообщает Mundo Deportivo.

Согласно источнику, колумбиец согласовал условия личного контракта и будет получать в новом клубе 4,5 млн евро, что в два раза меньше его оклада на «Сантьяго Бернабеу».

Отмечается, что трансфер футболиста обойдется «ирискам» в 25 млн евро. Другие детали сделки не уточняются.

В минувшем сезоне 28-летний хавбек провел 14 матчей, забил один гол и отдал две голевых передачи.

Добавим, что будучи игроком «Реала», он два года играл на правах аренды за «Баварию».