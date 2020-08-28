Неймар и Ди Мария уговаривают Месси перейти в «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Неймар хочет воссоединиться с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

Как сообщает Sky Sports, бразилец позвонил руководству парижан и попросил клуб пригласить 33-летнего аргентинца. Отмечается, что он связался с бывшим партнером по каталонскому клкбу и обсудил с ним переезд в лигу 1. Также с Месси поговорил хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Мария, выступающий с ним за национальную команду.

По информации СМИ, Месси решил покинуть «Камп Ноу» после беседы с новым тренером Рональдом Куманом. Он уже отправил запрос руководству о трансфере этим летом.