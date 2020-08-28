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28 августа 13:09
автор: Артур Гичунцев

«Локомотив» – «Зенит». Москалев назначен главным арбитром матча

Встреча состоится 30 августа и начнется в 16.00 мск.

Стали известны имен арбитров, назначенные на матчи шестого тура чемпионата России.

Отметим, что встречу московского «Локомотива» и питерского «Зенита» обслужит судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым из Воронежа.

Другие назначения выглядят так:

«Спартак» – «Арсенал»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Антон Кобзев; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Николай Левников.

«Химки» – «Ротор»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Роман Милюченко; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Владимир Овчинников.

«Уфа» – «Динамо»: судья – Евгений Турбин; ассистенты судьи – Роман Усачёв, Андрей Гурбанов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Игорь Синер.

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Владимир Москалёв; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Павел Кукуян; VAR – Николай Волошин; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Гаряфий Жафяров.

«Рубин» – «Тамбов»: судья – Виталий Мешков; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Илья Елеференко; резервный судья – Олег Соколов; инспектор – Тарас Безубяк.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Николай Богач; резервный судья – Лаша Верулидзе; инспектор – Александр Гончар.

«Сочи» – «Урал»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Кудрявцев; резервный судья – Максим Матюнин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Эдуард Малый.

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Сергей Карасёв; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Игорь Панин; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Алексей Румянцев.

источник: РФС
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