«Барселоне» не поступало официальных предложений по Юмтити

Как сообщает El Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» не рассчитывают на 26-летнего француза и пытаются найти ему новый клуб. Несмотря на то, что интерес к игроку приписывается «Роме», «Лацио», «Вест Хэму», «Лестеру», «Арсеналу» и «Тоттенхэму», официального запроса по трансферу пока не было.

Напомним, Юмтити перешел в «Барселону» в июле 2016 года из «Лиона» за 25 миллионов евро. В минувшем сезоне на счету игрока 18 матчей, в которых он заработал шесть желтых карточек.

Контракт француза с каталонской командой истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 миллиона евро.