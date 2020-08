Отмечается, что 22-летний англичанин подписал с командой пятилетний контракт. Сумма трансфера составила 17,8 миллионов евро.

В борьбе за игрока орлы выиграли конкуренцию у «Фулхэма», «Вест Хэма» и «Лидса».

Минувший сезон Эзе провел в «Куинз Парк Рейнджерс» – он принял участие в 48 матчах, забил 14 голов и отдал 8 ассистов.

✍️ Welcome to the Pride of south London, @EbereEze10! #CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb