Степашин – о победе над «Зенитом»: «Динамо» сыграло, как «Динамо» Бескова

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался после победы над «Зенитом» (1:0) в пятом туре РПЛ.

«Молодцы! Бились! Конечно, «Зенит» обязан был выиграть по всем позициям, но «Динамо» сыграло, как настоящее советское «Динамо». «Динамо» Бескова, «Динамо» Соловьева. Вот таким должно быть «Динамо»!

Я надеялся на победу, но не ждал. Надеялся. Ну, на самом деле, самое главное, что играла команда. Обратили внимание, Дзюба ушел, Дзюбу заменили? Вот это уже фактор. Но я надеюсь, что у команды хорошее будущее и я в этом абсолютно убежден. Ну а ленинградскому «Зениту» все-таки стать наконец-то ленинградским.

Задача одна – выйти сейчас в групповой этап Лиги Европы, все задачи остаются. Но самое главное другое. Когда ты бегаешь один – я про себя в легкой атлетике – это понятно, ты сам выигрываешь. И твой тренер. А когда выигрывает команда, это значит – команда. Вот на поле была команда. Команда должна быть везде – в спорте, в футболе, в политике, в экономике, в жизни», – приводит слова Степашина «КП».

«Зенит» остался на первом месте в таблице РПЛ, набрав 12 очков. У москвичей – 10 очков и четвертая позиция.