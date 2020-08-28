Юрген Клопп: Не уверен, что увижу Месси в чемпионате Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном переезде Лионеля Месси в английскую премьер-лигу.

«Каждый тренер хотел бы иметь такого игрока, но мы не можем позволить себе его трансфер. Эти цифры не для нас.

Слышал, что Месси хочет перейти в «Манчестер Сити». Конечно, он усилит команду Гвардиолы и станет украшением АПЛ. С другой стороны, я не уверен, что увижу его здесь. Он никогда не играл в другом чемпионате», – сказал Клопп, чьи слова приводит Daily Mail.

33-летний аргентинец решил покинуть «Барселону» после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Также он недоволен работой президента Жозепа Бартомеу и позицией нового тренера Рональда Кумана, который выставил на трансфер Луиса Суареса.