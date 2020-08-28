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28 августа 15:35
автор: Артур Гичунцев

Юрген Клопп: Не уверен, что увижу Месси в чемпионате Англии

Ранее сообщалось, что аргентинец договорился о переходе в «Манчестер Сити».

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном переезде Лионеля Месси в английскую премьер-лигу.

«Каждый тренер хотел бы иметь такого игрока, но мы не можем позволить себе его трансфер. Эти цифры не для нас.

Слышал, что Месси хочет перейти в «Манчестер Сити». Конечно, он усилит команду Гвардиолы и станет украшением АПЛ. С другой стороны, я не уверен, что увижу его здесь. Он никогда не играл в другом чемпионате», – сказал Клопп, чьи слова приводит Daily Mail.

33-летний аргентинец решил покинуть «Барселону» после разгромного поражения от «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов. Также он недоволен работой президента Жозепа Бартомеу и позицией нового тренера Рональда Кумана, который выставил на трансфер Луиса Суареса.

источник: «Советский спорт»
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