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28 августа 16:21
автор: Артур Гичунцев

Евсеев – об «Уфе»: Работы еще непочатый край. Надо подтягивать игровые моменты

Ранее специалист заявил, что его команда нуждается в усилении.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оставил запись в соцсети после поражения от «Рубина» (0:3) в пятом туре РПЛ.

«Встретились командой вчера вечером. Сначала разобрали игру в Казани. Хороший получился разговор. Обсудили те проблемы, которые проявились в этой игре. Есть в общих чертах: они известны, мы постоянно о них говорим. Пытаемся решить.

Затем провели тренировку в двух группах. Одна тренировалась, другая восстанавливалась. Работы еще непочатый край. Надо подтягивать игровые моменты, вытаскивать эмоции из ребят. Старт получается непростым. Мы понимали это. Работаем», – написал Евсеев в своем Instagram.

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Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

источник: «Советский спорт»
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