«Ювентус» хочет подписать Суареса

Форвард «Барселоны» Луис Суарес привлек внимание руководства «Ювентуса».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, чемпион Италии готов подписать игрока этим летом.

По его информации, Суарес хочет покинуть «Камп Ноу». Он недоволен отношением руководства и намерен взыскать с клуба 25 млн евро за досрочное расторжение контракта.

В Испании сообщают, что продажу Суареса инициировал новый тренер «Барселоны» Рональд Куман.

Добавим, что в минувшем сезоне чемпионата Испании уругваец отыграл 28 матчей, забил 16 голов и отдал восемь голевых передач.