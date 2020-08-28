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28 августа 17:33
автор: Артур Гичунцев

Во Франции сообщили, что Месси отказался от перехода в «ПСЖ»

Он решил стать игроком «Манчестер Сити».

Хорхе Месси, отец форварда «Барселоны» Лионеля Месси, провел телефонный разговор со спортивным директором «ПСЖ» Леонардо.

Как сообщает L'Équipe, бразилец предложил его сыну перейти в столичный клуб. Отец футболиста поблагодарил представителя «ПСЖ», отметив, что его нападающий хочет стать игроком «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что 33-летний Месси решил покинуть каталонцев после беседы с новым тренером команды Рональдом Куманом.

По информации СМИ, его трансфер обойдется англичанам в 200 млн евро. Также они отправят на «Камп Ноу» одного из своих игроков.

источник: «Советский спорт»
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