РФС отменил красную карточку Скопинцева. Защитник «Динамо» сможет сыграть с «Уфой»

Пресс-служба московского «Динамо» в твиттере написала о том, что Контрольно-дисциплинарный комитет РФС отменил красную карточку Дмитрия Скопинцева, которую защитник бело-голубых получил в матче 5-го тура чемпионата России против «Зенита» 26 августа.

«КДК РФС отменил красную карточку Дмитрию Скопинцеву! Он поедет на выездной матч с «Уфой», – сказано в сообщении.

Скопинцев был удален на 75-й минуте за фол против Эмилиано Ригони. Арбитр Станислав Васильев сначала показала желтую карточку, но затем изменил свое решение после просмотра видео.

«Динамо» обыграло «Зенит» со счетом 1:0.

Матч 6-го тура «Уфа» – «Динамо» состоится 30 августа и начнется в 14:00 по московскому времени