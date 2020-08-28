Миранчук согласовал контракт с «Аталантой», сумма трансфера – 15 млн евро

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в «Аталанту». Такой информацией располагает журналист Никола Скира.

Он сообщил, что игрок москвичей согласовал пятилетний контракт, а его трансфер обойдется клубу в 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» предложила за 24-летнего россиянина 10 млн евро и получила отказ. Московский клуб хочет получить за его трансфер не менее 20 млн евро.

В минувшем сезоне хавбек «Локо» провел 32 матча, забил 16 голов и отдал пять голевых передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный ценник составляет 18 млн евро.