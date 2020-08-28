Месси просит о встрече с руководством «Барселоны», чтобы договориться об уходе

Газеты El Periódico и Sport сообщают, что Лионель Месси приступил к оформлению своего расставания с «Барселоной».

Нападающий попросил своих представителей организовать встречу с руководством «Барселоны». Месси твердо намерен перейти в другую команду, но в то же время хочет, чтобы его уход из клуба прошел без скандалов и конфликтов. Аргентинец надеется, что будет найдено оптимальное решение, которое устроит всех в нынешней ситуации.

Лионель провел в «Барселоне» всю предыдущую часть своей профессиональной карьеры, дебютировав в первой команде в 17-летнем возрасте в октябре 2004 года. Месси является рекордсменом сине-гранатовых по количеству забитых мячей, отличившись 634 раза в 731 матче.