Еськов не прошел проверку на полиграфе и рискует получить пожизненную дисквалификацию

Российский арбитр Алексей Еськов провалил проверку на полиграфе, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в его отношении проведут дополнительное расследование. Отмечается, что рефери могут пожизненно отстранить от профессиональной деятельности.

Напомним, матч «Спартак» – «Сочи» состоялся в первом туре РПЛ и завершился грандиозным скандалом. Главный арбитр встречи Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота москвичей. Еськов в той игре отвечал за VAR и не подсказал Казарцеву, что тот допускает ошибки.