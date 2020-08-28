«Локомотив» заявил Жалолиддинова для выступления в РПЛ

«Локомотив» внес своего новобранца Жасура Жалолиддинова в заявку для выступления в матчах российской премьер-лиги.

Страница 18-летнего узбекского полузащитника появилась на официальном сайте РПЛ. Жалолиддинов включен в заявку железнодорожников под 23-м номером.

У профессиональной футбольной лиги Узбекистана были вопросы по поводу оформления трансфера игрока из ташкенского «Бунедкора» в «Локомотив», но все необходимые формальности были улажены.

По информации Transfermarkt переход обошелся железнодорожникам в 900 тысяч евро.