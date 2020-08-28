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28 августа 19:16
автор: Артур Гичунцев

Бывший судья Сухина выплатит 200 тысяч рублей за оскорбление арбитров

Он высказал претензии главному рефери.

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц обозначил штрафные санкции, введенные против «Локомотива» по итогам матча с «Ахматом».

«Принято решения по «Локомотиву» и начальнику команды Станиславу Сухине, который после окончания матча с «Ахматом» зашел в судейскую комнату, что противоречит регламенту проведения чемпионата.

Более того, с его стороны было оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. В итоге Сухина дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 200 тыс. рублей, а «Локомотив» за необеспечение безопасности официальных лиц матча оштрафован на 300 тыс. рублей.

КДК обязал «Локомотив» провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил клубу испытательный срок до окончания сезона-2020/21», – цитирует Григорьянца ТАСС.

источник: ТАСС
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