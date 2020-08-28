Бывший судья Сухина выплатит 200 тысяч рублей за оскорбление арбитров

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц обозначил штрафные санкции, введенные против «Локомотива» по итогам матча с «Ахматом».

«Принято решения по «Локомотиву» и начальнику команды Станиславу Сухине, который после окончания матча с «Ахматом» зашел в судейскую комнату, что противоречит регламенту проведения чемпионата.

Более того, с его стороны было оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча. В итоге Сухина дисквалифицирован на четыре матча и оштрафован на 200 тыс. рублей, а «Локомотив» за необеспечение безопасности официальных лиц матча оштрафован на 300 тыс. рублей.

КДК обязал «Локомотив» провести один домашний матч на нейтральном поле в другом городе условно и установил клубу испытательный срок до окончания сезона-2020/21», – цитирует Григорьянца ТАСС.