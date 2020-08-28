Влашич высказался на фоне слухов об интересе «Наполи» и «Зенита»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о возможном переходе в другой клуб.

«Это зависит не только от меня. На сегодняшний день я игрок ЦСКА и на 100 процентов сконцентрирован на том, чтобы помочь нашей команде выступить как можно лучше», – цитирует хорватского футболиста Bobosoccer.

22-летний Влашич был арендован армейцами у «Эвертона». Он отыграл сезон за ЦСКА, а в 2019 году был выкуплен за 15,7 млн евро.

В минувшем сезоне на его счету 13 голов и семь ассистов в 38 матчах.