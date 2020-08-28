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28 августа 21:39
автор: Виктор Шарафудинов

Ливерани назначен новым главным тренером «Пармы»

В прошлом сезоне команда заняла 11-е место в серии А.

Итальянская «Парма» на своем официальном сайте объявила о назначении 44-летнего Фабио Ливерани новым главным тренером команды. Контракт заключен на два года.

На минувшей неделе Ливерани был уволен из «Лечче» после трех лет работы. Бывший полузащитник «Лацио» вернул желто-красных в серии А, однако в минувшем сезоне «Лечче» не смог сохранить место в элитном дивизионе, финишировав на 18-м месте.

С декабря 2016-го по 23 августа нынешнего года с «Пармой» работал Роберто Д’Аверса. В минувшем сезоне команда заняла 11-е место в итальянском чемпионате.

Ливерани в прошлом также тренировал «Дженоа», английский «Лейтон Ориент» и «Тернану».

источник: ФК «Парма»
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