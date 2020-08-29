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29 августа 00:14
автор: Виктор Шарафудинов

Представители «Ювентуса» общались с отцом Месси

В Турине мечтают объединить Лионеля в одной команде с Криштиану Роналду.

Французская газета L’Equipe сообщает, что представители туринского «Ювентуса» общались с Хорхе Месси, отцом и агентом нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

После того, как стало известно о том, что аргентинец намерен покинуть каталонский клуб, у руководства «Старой синьоры» появилась идея объединить в одной команде вечных соперников Месси и Криштиану Роналду.

В то же время в итальянской прессе пишут о том, что даже у «Ювентуса» в условиях пандемии коронавируса не хватит денег на контракты для двух главных звезд современного футбола.

Ранее L’Equipe писала, что отец Месси заявил спортивному директору «Пари Сен-Жермен» о том, что Лионель намерен продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

источник: L'Equipe
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Представители «Ювентуса» общались с отцом Месси
В Турине мечтают объединить Лионеля в одной команде с Криштиану Роналду.
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