ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 августа 00:54
автор: Виктор Шарафудинов

УЕФА признал гол Месси в матче против «Наполи» лучшим в Лиге чемпионов сезона-2019/20 (видео)

Среди экспертов были Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес.

Официальный сайт УЕФА сообщил, что специальная экспертная комиссия определила лучший гол Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.

Вот как выглядит итоговый рейтинг десятки лучших голов в порядке убывания:

10: Килиан Мбаппе («Брюгге» – «ПСЖ» – 0:5). 3-й тур

9: Хаким Зиеш («Валенсия» – «Аякс» – 0:3). 2-й тур

8: Дуглас Коста («Ювентус» – «Локомотив» – 2:1). 3-й тур

7: Луис Суарес («Барселона» – «Интер» – 2:1). 2-й тур

6: Марсель Забитцер («РБ Лейпциг» – «Зенит» – 2:1). 3-й тур

5: Серж Гнабри («Тоттенхэм» – «Бавария» – 2:7). 2-й тур

4: Лаутаро Мартинес («Славия» – «Интер» – 1:3). 5-й тур

3: Дани Ольмо («Динамо» Загреб – «Манчестер Сити» – 1:4). 6-й тур

2: Йозуа Киммих («Барселона» – «Бавария» – 2:8). 1/4 финала

1: Лионель МессиБарселона» – «Наполи» – 3:1). 1/8 финала. Ответный матч

В состав комиссии входили главные тренеры сборных Англии и Бельгии Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес, а также Паки Бонер, Космин Контра, Айтор Каранка, Хинес Мелендес, Фил Невилл и Вилли Руттештайнер.

источник: UEFA (УЕФА)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Amazon заказал 1800 электрических фургонов Mercedes-Benz для поставок по ЕвропеВыяснилось, почему произошел потоп в Третьяковской галерееМосковский «Локомотив» - чемпион России по пляжному футболуХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаОна сводит с ума: жена экс-вратаря "Спартака" невероятно красива
Чемпион мира Рами, который покинул «Сочи», может продолжить карьеру в серии B
К французскому защитнику проявляет интерес «Реджина».
29.08.2020 01:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Иммобиле может заменить Суареса в «Барселоне»
Итальянец выиграл «Золотую бутсу», забив за «Лацио» 36 голов в 37 матчах серии А минувшего сезона.
29.08.2020 01:43
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Эмилиано Ригони: Извинения не оправдывают Скопинцева. Это очевидная красная карточка
КДК РФС отменил дисквалификацию защитника «Динамо».
29.08.2020 01:32
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Итальянские СМИ: «Аталанта» закрыла сделку по переходу Миранчука
Клуб из Бергамо заплатит «Локомотиву» 14,5 миллиона евро.
29.08.2020 01:11
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
УЕФА признал гол Месси в матче против «Наполи» лучшим в Лиге чемпионов сезона-2019/20 (видео)
Среди экспертов были Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес.
29.08.2020 00:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Представители «Ювентуса» общались с отцом Месси
В Турине мечтают объединить Лионеля в одной команде с Криштиану Роналду.
29.08.2020 00:14
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Хет-трик Депая помог «Лиону» разгромить «Дижон»
В чемпионате Франции стартовал второй тур.
28.08.2020 23:53
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Коларов перейдет из «Ромы» в «Интер» за два миллиона евро
Сделка будет оформлена в ближайшее время.
28.08.2020 22:49
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Ливерани назначен новым главным тренером «Пармы»
В прошлом сезоне команда заняла 11-е место в серии А.
28.08.2020 21:39
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Бартомеу встретится с Месси, только если аргентинец согласится остаться в «Барселоне»
Президент каталонского клуба не хочет отпускать капитана команды.
28.08.2020 20:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика