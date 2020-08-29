УЕФА признал гол Месси в матче против «Наполи» лучшим в Лиге чемпионов сезона-2019/20 (видео)

Официальный сайт УЕФА сообщил, что специальная экспертная комиссия определила лучший гол Лиги чемпионов в сезоне-2019/20.
Вот как выглядит итоговый рейтинг десятки лучших голов в порядке убывания:
10: Килиан Мбаппе («Брюгге» – «ПСЖ» – 0:5). 3-й тур
9: Хаким Зиеш («Валенсия» – «Аякс» – 0:3). 2-й тур
8: Дуглас Коста («Ювентус» – «Локомотив» – 2:1). 3-й тур
7: Луис Суарес («Барселона» – «Интер» – 2:1). 2-й тур
6: Марсель Забитцер («РБ Лейпциг» – «Зенит» – 2:1). 3-й тур
5: Серж Гнабри («Тоттенхэм» – «Бавария» – 2:7). 2-й тур
4: Лаутаро Мартинес («Славия» – «Интер» – 1:3). 5-й тур
3: Дани Ольмо («Динамо» Загреб – «Манчестер Сити» – 1:4). 6-й тур
2: Йозуа Киммих («Барселона» – «Бавария» – 2:8). 1/4 финала
1: Лионель Месси («Барселона» – «Наполи» – 3:1). 1/8 финала. Ответный матч
В состав комиссии входили главные тренеры сборных Англии и Бельгии Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес, а также Паки Бонер, Космин Контра, Айтор Каранка, Хинес Мелендес, Фил Невилл и Вилли Руттештайнер.