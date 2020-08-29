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29 августа 01:11
автор: Виктор Шарафудинов

Итальянские СМИ: «Аталанта» закрыла сделку по переходу Миранчука

Клуб из Бергамо заплатит «Локомотиву» 14,5 миллиона евро.

Сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио сообщил о том, что «Аталанта» оформила сделку по переходу полузащитника сборной России Алексея Миранчука из «Локомотива».

Сумма трансфера составит 14,5 млн евро. Вдобавок железнодорожникам гарантирован определенный процент от следующей продажи футболиста.

24-летний россиянин должен заключить с «Аталантой» контракт на пять лет.

В минувшем сезоне хавбек «Локо» провел 32 матча, забил 16 голов и отдал пять голевых передач

источник: Сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио
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