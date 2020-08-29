Итальянские СМИ: «Аталанта» закрыла сделку по переходу Миранчука

Сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио сообщил о том, что «Аталанта» оформила сделку по переходу полузащитника сборной России Алексея Миранчука из «Локомотива».
Сумма трансфера составит 14,5 млн евро. Вдобавок железнодорожникам гарантирован определенный процент от следующей продажи футболиста.
#Atalanta, chiusa l'operazione Miranchuk: i dettaglihttps://t.co/0QClpUdGmC— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 28, 2020
24-летний россиянин должен заключить с «Аталантой» контракт на пять лет.