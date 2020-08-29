Эмилиано Ригони: Извинения не оправдывают Скопинцева. Это очевидная красная карточка

Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал инцидент в выездном матче пятого тура против московского «Динамо».

Защитник столичной команды Дмитрий Скопинцев был удален за грубый фол против Ригони, однако 28 августа КДК РФС отменил эту красную карточку. Скопинцев не будет дисквалифицирован и сможет сыграть в гостях против «Уфы» 30 августа.

«Это очевидная красная карточка, – заявил Ригони в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Была опасная игра и сильный удар по голеностопу. Не просто так в дело вмешался VAR, и судья сам пошел смотреть повтор на мониторе. Причем делал он это почти две минуты. Для меня нет сомнений в решении судьи. Было четко видно, что динамовец не играл в мяч.

В том моменте мне просто очень повезло. Это был сильный удар, и ровно в то самое место, где несколько недель назад было растяжение. Получил его на тренировке. Потом какое-то время восстанавливался. И тут удар именно сюда. Было очень больно. К счастью, не произошло ничего серьезного, и я смог закончить матч. Но если бы не было специальной повязки, которую перед матчем на голеностоп наложили врачи, могла бы быть серьезная травма.

Это был жесткий момент, мне было очень больно. Я пожал ему руку просто потому, что так надо – это часть Fair Play в футболе. Как и его извинения. Но это не оправдывает его. Извинения совсем не означают, что судья должен поменять решение и, скажем, вместо красной дать желтую».