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29 августа 01:57
автор: Виктор Шарафудинов

Чемпион мира Рами, который покинул «Сочи», может продолжить карьеру в серии B

К французскому защитнику проявляет интерес «Реджина».

Итальянский журналист Альфредо Педулла в твиттере сообщил о том, что чемпион мира 2018 года Адиль Рами может продолжить карьеру в серии B.

34-летний центральный защитник интересен «Реджине». На следующей неделе клуб организует для Адиля медосмотр в Риме, а также предлагает контракт на два года.

Француз перешел в «Сочи» в феврале нынешнего года, но 1 июля получил статус свободного агента, так и не сыграв ни одного матча за команду Владимира Федотова. В прошлом Рами выступал за «Лилль», «Валенсию», «Милан», «Севилью», «Марсель» и «Фенербахче».

В минувшем сезоне «Реджина» заняла первое место в группе C серии C, завоевав право подняться во второй по уровню итальянский дивизион.

источник: «Советский спорт»
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Чемпион мира Рами, который покинул «Сочи», может продолжить карьеру в серии B
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