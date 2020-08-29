Чемпион мира Рами, который покинул «Сочи», может продолжить карьеру в серии B

Итальянский журналист Альфредо Педулла в твиттере сообщил о том, что чемпион мира 2018 года Адиль Рами может продолжить карьеру в серии B.

34-летний центральный защитник интересен «Реджине». На следующей неделе клуб организует для Адиля медосмотр в Риме, а также предлагает контракт на два года.

Француз перешел в «Сочи» в феврале нынешнего года, но 1 июля получил статус свободного агента, так и не сыграв ни одного матча за команду Владимира Федотова. В прошлом Рами выступал за «Лилль», «Валенсию», «Милан», «Севилью», «Марсель» и «Фенербахче».