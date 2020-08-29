ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 августа 06:12
автор: Артур Гичунцев

«Ужасные чувства». Баринов рассказал о своем состоянии после операции

Футболист получил разрыв передней крестообразной связки колена.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался после операции, сделанной в Риме.

Напомним, футболист получил травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Тренер сборной поддержал. Интересовался здоровьем до и после операции. Юрий Павлович не звонил, видел, как в интервью сказал слова поддержки. Для меня этого достаточно. Спасибо ему за это.

Марко Николич поддержал, каждый день на связи были. Дмитрий Иванович Хомуха не остался в стороне, с кем мы были по 96-му году. У меня нет выбора, вернусь всей стране доказывать.

Испытывал ужасные чувства. Ужасная боль. Я никогда с этим не сталкивался и не знал, что это может быть. Мне сразу сказали: «Это кресты». Тяжело давались первые дни. Но все плохое позади», – сказал Баринов в прямом эфире на своей странице в Instagram.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В это воскресенье в Спа-Франкоршам в Бельгии пройдет предпоследний этап суперкубка Porsche Mobil 1 сезона 2020 годаОбновление легендарной модели:Porsche Panamera (2021)Discovery Sport и Range Rover Evoque получили новую информационно-развлекательную систему PiviОна сводит с ума: жена экс-вратаря "Спартака" невероятно красиваЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФ
Хави: Де Брюйне – лучший полузащитник мира
Ранее сообщалось, что он может перейти в «Барселону».
29.08.2020 06:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ужасные чувства». Баринов рассказал о своем состоянии после операции
Футболист получил разрыв передней крестообразной связки колена.
29.08.2020 06:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Чемпион мира Рами, который покинул «Сочи», может продолжить карьеру в серии B
К французскому защитнику проявляет интерес «Реджина».
29.08.2020 01:57
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Иммобиле может заменить Суареса в «Барселоне»
Итальянец выиграл «Золотую бутсу», забив за «Лацио» 36 голов в 37 матчах серии А минувшего сезона.
29.08.2020 01:43
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Эмилиано Ригони: Извинения не оправдывают Скопинцева. Это очевидная красная карточка
КДК РФС отменил дисквалификацию защитника «Динамо».
29.08.2020 01:32
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Итальянские СМИ: «Аталанта» закрыла сделку по переходу Миранчука
Клуб из Бергамо заплатит «Локомотиву» 14,5 миллиона евро.
29.08.2020 01:11
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
УЕФА признал гол Месси в матче против «Наполи» лучшим в Лиге чемпионов сезона-2019/20 (видео)
Среди экспертов были Гарет Саутгейт и Роберто Мартинес.
29.08.2020 00:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Представители «Ювентуса» общались с отцом Месси
В Турине мечтают объединить Лионеля в одной команде с Криштиану Роналду.
29.08.2020 00:14
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Хет-трик Депая помог «Лиону» разгромить «Дижон»
В чемпионате Франции стартовал второй тур.
28.08.2020 23:53
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Коларов перейдет из «Ромы» в «Интер» за два миллиона евро
Сделка будет оформлена в ближайшее время.
28.08.2020 22:49
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика