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29 августа 07:30
автор: Артур Гичунцев

Роберт Левандовски: Кому бы вручил «Золотой мяч»? Себе

Форвард уверен, что показал лучшее выступление в минувшей компании.

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает себя главным претендентом на «Золотой мяч».

Ранее France Football отказался от вручения награды в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса.

«Кому бы вручил «Золотой мяч»? Себе. Я выиграл Лигу чемпионов, Кубок Германии и бундеслигу. Что еще нужно сделать, чтобы получить приз?» – сказал футболист для Kanal Sportowy.

Добавим, что в минувшем сезоне 32-летний поляк отыграл 46 матчей, забил 55 голов и отдал 10 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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