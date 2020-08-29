Роберт Левандовски: Кому бы вручил «Золотой мяч»? Себе

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает себя главным претендентом на «Золотой мяч».

Ранее France Football отказался от вручения награды в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса.

«Кому бы вручил «Золотой мяч»? Себе. Я выиграл Лигу чемпионов, Кубок Германии и бундеслигу. Что еще нужно сделать, чтобы получить приз?» – сказал футболист для Kanal Sportowy.

Добавим, что в минувшем сезоне 32-летний поляк отыграл 46 матчей, забил 55 голов и отдал 10 голевых передач.