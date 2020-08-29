Бывший игрок «Спартака»: Миранчук едет в чемпионат, где его креатив будет востребован

Экс-футболист «Спартака» Сослан Гатагов прокомментировал информацию о переезде Алексея Миранчука в чемпионат Италии.

«Такой игрок привнесет креатива и так уже в креативную «Аталанту». Считаю, что Алексею подходит серия А. Этот чемпионат сделал большой шаг вперед, очень приятно за ним наблюдать.

Миранчук едет в чемпионат, где его креатив будет востребован. Он был системообразующим игроком в «Локо», сможет себя реализовать и на международной арене.

В чем Алексею нужно прибавить? Принцип игры «Аталанты» – насыщение зон, где находится мяч, так что нужно много внимания уделить выносливости», – цитирует Гатагова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне хавбек «Локо» провел 32 матча, забил 16 голов и отдал пять голевых передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный ценник составляет 18 млн евро.