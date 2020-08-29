ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 августа 08:38
автор: Артур Гичунцев

Бывший игрок «Спартака»: Миранчук едет в чемпионат, где его креатив будет востребован

Ранее сообщалось, что хавбек «Локомотива» подписал пятилетний контракт с «Аталантой», а сумма сделки составила 15 млн евро.

Экс-футболист «Спартака» Сослан Гатагов прокомментировал информацию о переезде Алексея Миранчука в чемпионат Италии.

«Такой игрок привнесет креатива и так уже в креативную «Аталанту». Считаю, что Алексею подходит серия А. Этот чемпионат сделал большой шаг вперед, очень приятно за ним наблюдать.

Миранчук едет в чемпионат, где его креатив будет востребован. Он был системообразующим игроком в «Локо», сможет себя реализовать и на международной арене.

В чем Алексею нужно прибавить? Принцип игры «Аталанты» – насыщение зон, где находится мяч, так что нужно много внимания уделить выносливости», – цитирует Гатагова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне хавбек «Локо» провел 32 матча, забил 16 голов и отдал пять голевых передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года, а трансферный ценник составляет 18 млн евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Amazon заказал 1800 электрических фургонов Mercedes-Benz для поставок по ЕвропеЭкскурсия во Францию. Знакомимся со стартовавшим французским футбольным чемпионатомКонкуренты CHERY TIGGO 7 PROТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаОна сводит с ума: жена экс-вратаря "Спартака" невероятно красива
Бывший форвард ЦСКА Эрнандес перешел в «Интернасьональ»
Ранее он выступал за английский «Халл Сити».
29.08.2020 09:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Матвиенко, которым интересуется «Локомотив», получил два предложения из Англии
Ранее сообщалось, что украинский клуб дал согласие на его продажу в «Наполи».
29.08.2020 09:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Бывший игрок «Спартака»: Миранчук едет в чемпионат, где его креатив будет востребован
Ранее сообщалось, что хавбек «Локомотива» подписал пятилетний контракт с «Аталантой», а сумма сделки составила 15 млн евро.
29.08.2020 08:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Клопп – об интересе «Барселоны» к Вейналдуму: Все под контролем
Ранее сообщалось, что новый тренер каталонцев Рональд Куман пригласил игрока на «Камп Ноу».
29.08.2020 08:21
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Руслан Нигматуллин: ЦСКА проводит одну из лучших трансферных кампаний за последние годы
Ранее клуб подписал защитника Бруно Фукса, полузащитника Бактиера Зайнутдинова, а также нападающего Адольфо Гайча и вингера Чидеру Эджуке.
29.08.2020 07:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Роберт Левандовски: Кому бы вручил «Золотой мяч»? Себе
Форвард уверен, что показал лучшее выступление в минувшей компании.
29.08.2020 07:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
СМИ: Венгрия решила закрыть границы, матч за Суперкубок УЕФА под угрозой срыва
За трофей поспорят «Бавария» и «Севилья».
29.08.2020 07:15
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Барселона» нашла замену Суаресу в римском «Лацио»
33-летний уругваец покинет команду по инициативе Рональда Кумана.
29.08.2020 07:02
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Владислав Радимов: Наше судейство – трусливо и позорно
Ранее сообщалось, что арбитр матча «Спартак» – «Сочи» (2:2) Алексей Еськов не прошел проверку на полиграфе.
29.08.2020 06:49
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хави: Де Брюйне – лучший полузащитник мира
Ранее сообщалось, что он может перейти в «Барселону».
29.08.2020 06:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика