«Ждем на поле, машина». Пресс-служба сборной России поддержала Баринова

Пресс-служба сборной России оставила запись в соцсети, посвященную хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову.

Напомним, футболист получил травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Дмитрий Баринов перенес операцию на крестообразной связке. Желаем Легкого и быстрого восстановление. Очень ждем на поле, машина», – говорится в сообщении нациоанльной команды.

Добавим, что 23-летний полузащитник уже перенес операцию в Риме. В ближайшее время он начнет курс восстановления.