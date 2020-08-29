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29 августа 09:52
автор: Артур Гичунцев

«Ждем на поле, машина». Пресс-служба сборной России поддержала Баринова

Футболист получил разрыв передней крестообразной связки колена.

Пресс-служба сборной России оставила запись в соцсети, посвященную хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову.

Напомним, футболист получил травму в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Дмитрий Баринов перенес операцию на крестообразной связке. Желаем Легкого и быстрого восстановление. Очень ждем на поле, машина», – говорится в сообщении нациоанльной команды.

Добавим, что 23-летний полузащитник уже перенес операцию в Риме. В ближайшее время он начнет курс восстановления.

источник: «Советский спорт»
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