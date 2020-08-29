Источник: ЦСКА отказался от услуг Карраскаля

Хавбек «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль не станет игроком ЦСКА. Об этом сообщает журналист Radio Continental Себастьян Срур.

По его информации, российский клуб закрыл переговоры после прихода еще одного игрока в линию атаки.

Напомним, 28 августа красно-синие подписали вингера Чидеру Эджуке, купленного у «Херенвена».

Что касается Карраскаля, то 22-летний колумбиец перешел в «Ривер Плейт» в январе 2019 года за три млн евро.

В минувшем сезоне он отметился тремя голами и одной результативной передачей в десяти матчах.