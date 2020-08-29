Представитель «Барселоны»: Месси останется в команде с вероятностью 90 процентов

Представитель «Барселоны» Хосеп Мария Мингелла высказался о желании Лионеля Месси покинуть «Камп Ноу».

По информации СМИ, 33-летний аргентинец хочет воспользоваться пунктом в контракте, который позволяет ему уйти по собственному желанию.

Дело в том, что данная опция потеряла свою силу 10 июня, однако, юристы нападающего считают, что он имеет право ей воспользоваться из-за паузы в сезоне, вызванной коронавирусной инфекцией.

«Они в замешательстве. Кто-то сказал, что с продлением сезона некоторые пункты в контракте также потерпели изменения. Насколько я знаю, это не так.

Могу сказать, что руководство работает с командой Месси в тесном контакте. Лео останется в команде с вероятностью 90 процентов», – цитирует Мингеллу Mundo Deportivo.