Агент Карраскаля подтвердил срыв трансфера в ЦСКА

Давид де ла Пенья, агент полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля, подтвердил информацию о прекращении переговоров с ЦСКА.

«Это правда, сделки не будет, потому что они подписали Эджуке», – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, 28 августа красно-синие подписали вингера Чидеру Эджуке, купленного у «Херенвена».

Что касается Карраскаля, то 22-летний колумбиец перешел в «Ривер Плейт» в январе 2019 года за три млн евро.

В минувшем сезоне он отметился тремя голами и одной результативной передачей в десяти матчах.