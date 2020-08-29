ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 августа 13:51
автор: Артур Гичунцев

Агент Карраскаля подтвердил срыв трансфера в ЦСКА

Ранее сообщалось, что армейцы отказались от услуг игрока после подписания Чидеры Эджуке.

Давид де ла Пенья, агент полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля, подтвердил информацию о прекращении переговоров с ЦСКА.

«Это правда, сделки не будет, потому что они подписали Эджуке», – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, 28 августа красно-синие подписали вингера Чидеру Эджуке, купленного у «Херенвена».

Что касается Карраскаля, то 22-летний колумбиец перешел в «Ривер Плейт» в январе 2019 года за три млн евро.

В минувшем сезоне он отметился тремя голами и одной результативной передачей в десяти матчах.

источник: Sport24.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Land Rover и Henry Poole & Co создают уникальную ткань к празднованию 50-летия Range RoverДаниил Медведев проиграл в Нью-ЙоркеВ молодёжную сборную России вызваны 23 игрокаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаОна сводит с ума: жена экс-вратаря "Спартака" невероятно красива
Нападающий «Спартака» Соболев признался, что испугался переходить в «Лечче»
Контракт форварда с красно-белыми рассчитан до 2024 года.
29.08.2020 14:10
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Агент Карраскаля подтвердил срыв трансфера в ЦСКА
Ранее сообщалось, что армейцы отказались от услуг игрока после подписания Чидеры Эджуке.
29.08.2020 13:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Соболев рассказал о конфликте с Дзюбой
Инцидент произошел в матче «Зенит» – «Спартак» (2:1).
29.08.2020 13:40
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Представитель «Барселоны»: Месси останется в команде с вероятностью 90 процентов
Ранее стало известно, что игрок хочет сменить клубную прописку.
29.08.2020 13:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
СМИ: Гвардиола прилетел в Барселону на переговоры с Месси
Специалист работал с игроком на «Камп Ноу» в период с 2008 по 2012 год.
29.08.2020 12:43
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Лидс» объявил о трансфере Родриго (фото)
Следующий сезон команда Марсель Бьелсы проведет в АПЛ.
29.08.2020 12:10
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Палинье отказался от перехода в ЦСКА
По информации СМИ, у него есть предложение от «Вулверхэмптона».
29.08.2020 11:32
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Источник: ЦСКА отказался от услуг Карраскаля
Ранее сообщалось, что армейцы предлагали за футболиста девять млн евро.
29.08.2020 10:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Коларов согласовал контракт с «Интером»
Ранее он выступал за «Лацио».
29.08.2020 10:31
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ждем на поле, машина». Пресс-служба сборной России поддержала Баринова
Футболист получил разрыв передней крестообразной связки колена.
29.08.2020 09:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика