Нападающий «Спартака» Соболев признался, что испугался переходить в «Лечче»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев признался, что мог перейти в итальянский «Лечче».

«Я хочу в Европу. Если пригласят, то будем смотреть по ситуации. Сейчас я полностью доволен в Москве. Когда-то было приглашение от «Лечче». Но это произошло за день до закрытия трансферного окна. Я просто не решился. Скажу прямо, я, наверное, испугался», — сказал Соболев в интервью Нобелю Арустамяну.

Напомним, Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года. Всего за московский клуб нападающий провел 18 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач.

«Лечче» по итогам минувшего сезона занял 18-е место и вылетел в серию В.