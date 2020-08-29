Кудряшов первым прибыл в расположение сборной России (фото)

Защитник Федор Кудряшов первым из футболистов прибыл в расположение сборной России.

Как сообщает пресс-служба команды, во второй половине дня ожидается приезд Далера Кузяева и Романа Нойштедтера, а вечером - сборников из московского «Спартака».

Сборы начинаются! Первым из футболистов на базу приехал Фёдор Кудряшов 🔥



Сегодня во второй половине дня ждём Далера Кузяева и Романа Нойштедтера. А после матча @premierliga – сборников из @fcsm_official pic.twitter.com/eDKudFf70x — Сборная России (@TeamRussia) August 29, 2020

Красно-белые сегодня в шестом туре чемпионата России на своем поле примут «Арсенал».