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29 августа 15:03
автор: Юрий Нечаев

Матч Венгрия - Россия состоится, если российская сторона будет следовать правилам въезда в страну

Встреча запланирована на 6 сентября.

Матч Лиги наций между командами Венгрии и России должен состояться в намеченные сроки, сообщает ТАСС.

«Организация игры не находится под угрозой до тех пор, пока все члены команды следуют правилам въезда, о которых РФС был проинформирован», - сообщили агентству в пресс-службе сборной Венгрии.

Напомним, матч Венгрия - Россия должен состояться 6 сентября в Будапеште.

С 1 сентября власти Венгрии в рамках борьбы с коронавирусом ограничат въезд в страну для иностранных граждан.

Ранее британские СМИ сообщали, что из-за этих мер под угрозой оказалось проведение матча за Суперкубок Европы между «Баварией» и «Севильей», запланированный на 24 сентября.

источник: ТАСС
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