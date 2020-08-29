Александр Соболев: Я верю в то, что «Спартак» может стать чемпионом России

Нападающий «Спартака» Александр Соболев уверен в том, что у его команды есть все необходимое, чтобы выиграть чемпионат России.

«Я верю, что мы можем стать первыми. Мы еще ни одной игры не проиграли, играем хорошо. Возможно, в «Зените» более индивидуально сильные футболисты, но побеждает команда. Дело в духе команды, в ее сплоченности. У нас отличный коллектив, отличная команда, отличное руководство и отличный тренер — у нас есть все шансы выиграть», - сказал Соболев в интервью Нобелю Арустамяну.

Напомним, в пяти стартовых турах чемпионата России-2020/21 спартаковцы одержали три победы и дважды сыграли вничью. Команда набрала 11 очков и на одно очко отстает от лидирующего «Зенита».

В субботу «Спартак» на своем поле примет «Арсенал». Встреча начнется в 18:00 мск.