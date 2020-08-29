Бубнов не сомневается в победе «Спартака» над «Арсеналом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч шестого тура РПЛ «Спартак» - «Арсенал».

«Спартак» идет вторым в таблице и просто сильнее «Арсенала», который, к тому же, потерял своего главного бомбардира Луценко. Тулякам будет трудно рассчитывать на очки. Прогноз: 3:1», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, в пяти стартовых турах чемпионата России-2020/21 спартаковцы одержали три победы и дважды сыграли вничью. Команда набрала 11 очков и на одно очко отстает от лидирующего «Зенита».

В активе «Арсенала» пять очков и 11-е место в таблице.

Добавим, что в прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. В первом круге в московском матче сильнее оказался «Арсенал» 1:0, а в Туле победу праздновал «Спартак» 3:2.