«Спартак» - «Арсенал». Стартовые составы команд

✍️ Стартовые составы команд на первый матч 6️⃣ тура #ТинькоффРПЛ #СпартакАрсенал pic.twitter.com/qsmjZRbqg8

«Спартак» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч шестого тура чемпионата России.

Напомним, в пяти стартовых турах чемпионата России-2020/21 спартаковцы одержали три победы и дважды сыграли вничью. Команда набрала 11 очков и на одно очко отстает от лидирующего «Зенита».

В активе «Арсенала» пять очков и 11-е место в таблице.

Добавим, что в прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. В первом круге в московском матче сильнее оказался «Арсенал» 1:0, а в Туле победу праздновал «Спартак» 3:2.

Матч на «Открытие Арене» начнется в 18:00 мск.