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29 августа 16:57
автор: Юрий Нечаев

«Спартак» - «Арсенал». Стартовые составы команд

Матч начнется в 18:00 мск.

«Спартак» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч шестого тура чемпионата России.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Глушенков.

«Арсенал»: Нигматуллин, Бурлак, Сокол, Бауэр, Пантелеев, Лесовой, Кангва, Хлусевич, Костадинов, Кангва, Громыко.
Запасные: Левашов, Шамов, Д. Комбаров, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Банда, Аджоев, Минаев.

Напомним, в пяти стартовых турах чемпионата России-2020/21 спартаковцы одержали три победы и дважды сыграли вничью. Команда набрала 11 очков и на одно очко отстает от лидирующего «Зенита».

В активе «Арсенала» пять очков и 11-е место в таблице.

Добавим, что в прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами. В первом круге в московском матче сильнее оказался «Арсенал» 1:0, а в Туле победу праздновал «Спартак» 3:2.

Матч на «Открытие Арене» начнется в 18:00 мск.

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