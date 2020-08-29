«Спартак» - «Арсенал». Стартовые составы команд

«Спартак» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч шестого тура чемпионата России.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Соболев, Ларссон.
Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Мирзов, Маркитесов, Тиль, Урунов, Глушенков.
«Арсенал»: Нигматуллин, Бурлак, Сокол, Бауэр, Пантелеев, Лесовой, Кангва, Хлусевич, Костадинов, Кангва, Громыко.
Запасные: Левашов, Шамов, Д. Комбаров, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Банда, Аджоев, Минаев.
✍️ Стартовые составы команд на первый матч 6️⃣ тура #ТинькоффРПЛ#СпартакАрсенал pic.twitter.com/qsmjZRbqg8— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 29, 2020