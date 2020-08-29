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29 августа 17:50
автор: Юрий Нечаев

«Арсенал» - «Ливерпуль». Стартовые составы команд на матч за Суперкубок Англии

Встреча пройдет на стадионе Уэмбли в Лондоне.

«Арсенал» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок Англии.

«Арсенал»: Мартинес, Бельерин, Холдинг, Луис, Тирни, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Джака, Сака, Нкетиа, Обамеянг.
Запасные: Лено, Седрик, Салиба, Колашинац, Олайинка, Уиллок, Нельсон, Смит-Роу, Джон-Джулс.

«Ливерпуль»: Алиссон, Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Вийналдум, Мане, Салах, Фирмино.
Запасные: Адриан, Кейта, Груич, Джоунс, Минамино, Цимикас, Брюстер, Элиотт, Куметио.

Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» стал чемпионом страны, опередив ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 18 очков.

«Арсенал» завершил чемпионат лишь на восьмой строчке в турнирной таблице. При этом лондонцы смогли выиграть Кубок страны. В решающем матче «канониры» обыграли «Челси» со счетом 2:1.

Встреча «Арсенал» - «Ливерпуль» начнется в 18:30 мск.

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