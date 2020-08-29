В первой тренировке сборной России приняли участие три футболиста (видео)

Сборная России провела первую тренировку на своей базе в Новогорске.

В занятии участвовали защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов, а также свободные агенты Роман Нойштедтер и Далер Кузяев.

Сегодня вечером в расположение национальной команды прибудут сборники из московского «Спартака». В эти минуты красно-белые в мачте шестого тура РПЛ играют против «Арсенала».

Напомним, в рамках Лиги наций 3 сентября команда Станислава Черчесова в Москве сыграет со сборной Сербии, а 6 сентября - в Будапеште с командой Венгрии.