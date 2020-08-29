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29 августа 18:55

Сергей Кирьяков: Если «Локомотив» проиграет «Зениту», можно будет говорить об определенном кризисе

Бывший форвард сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Локомотивом» и «Зенитом».

- Настрой у «Зенита» будет запредельный. Питерцы захотят вернуть все на свои места. «Локомотиву», который лишился своих лидеров (из-за травм), будет непросто в этом матче. В этой ситуации «Зенит» является фаворитом. А если «Локомотив» проиграет, это будет третье поражение кряду, и можно будет говорить об определенном кризисе «Локомотива», спаде и психологической яме, - приводит слова Кирьякова «РИА Новости».

Встреча шестого тура чемпионата России состоится в Москве в воскресенье.

источник: «РИА Новости»
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