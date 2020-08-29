«Химки» - «Ротор». Стартовые составы команд

Напомним, обе команды в прошлом сезоне выступали в ФНЛ.

В чемпионате России-2020/21 оба сегодняшних соперника остаются единственными командами, не одержавшими ни одной победы. «Химки» набрали два очка и занимают 15-е место в турнирной таблице. «Ротор» - 16-й (одно очко).

Встреча начнется в 20:00 мск.