«Химки» - «Ротор». Стартовые составы команд

«Химки» и «Ротор» объявили стартовые составы на матч шестого тура РПЛ.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мурнин, Корян, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Алиев.
Запасные: Генералов, Тихонов, Кухарчук, Засеев, Мартусевич, Георгиевский, Липовой, Воробьев, Конате.
«Ротор»: Довбня, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Манучарян, Алейник, Макаров, Жигулев, Давиташвили, Муллин.
Запасные: Репин, Чондрич, Кожемякин, Николаев, Матрикарди, Песегов, Султонов, Серченков.
📝 Стартовые составы команд на матч #ХимкиРотор#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/UJplhn81Ul— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 29, 2020