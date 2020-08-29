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«Спартак» одержал волевую победу над «Арсеналом» и вышел в лидеры РПЛ
29 августа 19:56

«Спартак» одержал волевую победу над «Арсеналом» и вышел в лидеры РПЛ

Футболисты «Спартака» обыграли «Арсенал» в домашнем матче шестого тура чемпионата России.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:1. В составе московского клуба голами отметились Александр Соболев (41-я минута) и Самуэль Жиго (45+3), у тульского клуба отличился Даниил Хлусевич (36).

Отметим, что на 45-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой.

После этой игры «Спартак» набрал 14 очков и вышел на первую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Арсенал» с пятью очками занимает 11-е место.

В следующем туре красно-белые 13 сентября сыграют в гостях против ЦСКА, а тульская команда в тот же день на выезде встретится с «Зенитом».

Чемпионат России
6-й тур

«Спартак» - «Арсенал» - 2:1 (2:1)
Голы: Соболев, 41. Жиго, 45+3. – Хлусевич, 36.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Айртон, Жиго, Джикия, Зобнин, Умяров (Ещенко, 69), Бакаев (Тил, 57; Урунов, 69), Крал, Ларссон (Мирзов, 88), Соболев.

«Арсенал»: Нигматуллин, Бурлак, Сокол, Бауэр, Кангва (Чаушич, 78), Пантелеев (Горбатенко, 68), Костадинов (Ткачев, 78), Громыко, Лесовой, Кангва (Банда, 68), Хлусевич (Довбня, 84).

Предупреждения: Лесовой (13), Сокол (30), Пантелеев (42), Жиго (71), Чаушич (90).

Удаление: Лесовой (45).

источник: «Советский спорт»
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